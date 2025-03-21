Украинцы победили сборную Бельгии. Результаты матчей Лиги наций
время публикации: 21 марта 2025 г., 07:34 | последнее обновление: 21 марта 2025 г., 07:41
Состоялись первые переходные матчи Лиги наций. Украинцы обыграли сборную Бельгии 3:1.
Украина - Бельгия 3:1
Переходный матч Лиг А и В. Украинцы домашний матч проводили в Мурсии, Испания.
На 66-й минуте в счете вели бельгийцы.
Украинцы забили три гола за 12 минут.
Австрия - Сербия 1?1
Переходный матч Лиг А и В.
Греция - Шотландия 0:1
Переходный матч Лиг А и В.
На 33-й минуте Скотт Мактоминей (Наполи) реализовал пенальти.
Косово - Исландия 2:1
Переходный матч Лиг В и С.
Болгария - Ирландия 1:2
Переходный матч Лиг В и С.
Словакия - Словения 0:0
Переходный матч Лиг В и С.
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