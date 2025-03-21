Украинцы победили сборную Бельгии. Результаты матчей Лиги наций

Состоялись первые переходные матчи Лиги наций. Украинцы обыграли сборную Бельгии 3:1.

Украина - Бельгия 3:1

Переходный матч Лиг А и В. Украинцы домашний матч проводили в Мурсии, Испания.

На 66-й минуте в счете вели бельгийцы.

Украинцы забили три гола за 12 минут.

Австрия - Сербия 1?1

Переходный матч Лиг А и В.

Греция - Шотландия 0:1

Переходный матч Лиг А и В.

На 33-й минуте Скотт Мактоминей (Наполи) реализовал пенальти.

Косово - Исландия 2:1

Переходный матч Лиг В и С.

Болгария - Ирландия 1:2

Переходный матч Лиг В и С.

Словакия - Словения 0:0

Переходный матч Лиг В и С.