Бразильцы победили сборную Колумбии. Результаты отборочных матчей чемпионата мира

В отборочном матче чемпионата мира по футболу 2026 года бразильцы победили сборную Колумбии 2:1.

Парагвай - Чили 1:0

Сборная Чили занимает последнее место.

Победный гол на 60-й минуте забил Омар Альдерете (Хетафе).

Бразилия - Колумбия 2:1

Победный гол на 9-й минуте компенсированного времени забил Винисиус Жуниор.

Перу - Боливия 3:1