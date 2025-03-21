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Бразильцы победили сборную Колумбии. Результаты отборочных матчей чемпионата мира

Футбол
время публикации: 21 марта 2025 г., 07:47 | последнее обновление: 21 марта 2025 г., 07:47
Бразильцы победили сборную Колумбии. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
AP Photo/Eraldo Peres

В отборочном матче чемпионата мира по футболу 2026 года бразильцы победили сборную Колумбии 2:1.

Парагвай - Чили 1:0

Сборная Чили занимает последнее место.

Победный гол на 60-й минуте забил Омар Альдерете (Хетафе).

Бразилия - Колумбия 2:1

Победный гол на 9-й минуте компенсированного времени забил Винисиус Жуниор.

Перу - Боливия 3:1

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