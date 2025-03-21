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Спорт

Рекорд Реброва. Украинцы победили сборную Бельгии

Футбол
время публикации: 21 марта 2025 г., 08:45 | последнее обновление: 21 марта 2025 г., 08:53
Рекорд Реброва. Украинцы победили сборную Бельгии
AP Photo/Tamuna Kulumbegashvili

В первом стыковом матче Лиги наций сборная Украины победила бельгийцев 3:1. Матч проходил в Мурсии, Испания.

Сборная Украины одержала шестую волевую победу под руководством Сергея Реброва - это тренерский рекорд.

Украина: Лунин, Конопля (Сыч 25 (Ярмолюк 62)), Забарный, Матвиенко, Миколенко, Калюжный (Назарина 88), Цыганков, Шапаренко (Ванат 62), Зинченко, Судаков, Яремчук (Гуцуляк 62).

Бельгия: Куртуа, Менье, Мехеле, де Винтер (Николя 80), Дебаст, де Кейпер (Мокио 88), Тилеманс, де Брейне (Ванакен 70), Троссар (Салемакерс 80), Лукаку, де Кетеларе (70, Лукебакио).

На 25-й минуте Конопля получил травму и был заменен. Заменивший его Сыч получил травму во втором тайме.

На 40-й минуте Кевин де Брейне навесил со штрафного. Ромелу Лукаку головой отправил мяч в сетку 0:1.

На 60-й мяч после удара Зинченко со штрафного попал в штангу. На 66-й минуте Алексей Гуцуляк отобрал мяч у де Винтера, вышел один на один и сравнял счет 1:1. Это его первый гол за национальную сборную.

На 73-й минуте Судаков прострелил мяч во вратарскую. Владислав Ванат в касание перевел мяч в нижний угол 2:1. На 78-й минуте после подачи углового отличился Илья Забарный.

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