Чемпионат мира по хоккею. Чехи разгромили сборную Казахстана
время публикации: 17 мая 2025 г., 19:54 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 19:54
В Дании и Швеции продолжается чемпионат мира по хоккею. Чехи разгромили сборную Казахстана 8:1.
Чехия - Казахстан 8:1
Хет-трик сделал Роман Червенка (Пардубице).
3 (2 + 1) очка набрал Адам Клапка (Калгари Флеймз).
Два гола на счету Матея Странского (Давос, Швейцария).
Франция - Швеция 0:4
По броскам 36:15.
Шутаут совершил Самуэль Эрссон (Филадельфия Флайерз).
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