x
17 мая 2025
|
последняя новость: 21:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 мая 2025
|
17 мая 2025
|
последняя новость: 21:18
17 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат мира по хоккею. Чехи разгромили сборную Казахстана

Хоккей
время публикации: 17 мая 2025 г., 19:54 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 19:54
Чемпионат мира по хоккею. Чехи разгромили сборную Казахстана
AP Photo/Darko Vojinovic

В Дании и Швеции продолжается чемпионат мира по хоккею. Чехи разгромили сборную Казахстана 8:1.

Чехия - Казахстан 8:1

Хет-трик сделал Роман Червенка (Пардубице).

3 (2 + 1) очка набрал Адам Клапка (Калгари Флеймз).

Два гола на счету Матея Странского (Давос, Швейцария).

Франция - Швеция 0:4

По броскам 36:15.

Шутаут совершил Самуэль Эрссон (Филадельфия Флайерз).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 мая 2025

Чемпионат мира по хоккею. Победы сборных Финляндии и США
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 мая 2025

Кубок Стэнли. "Торонто" сравнял счет в серии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 мая 2025

Чемпионат мира по хоккею. Хет-трик Линдхольма. 56 сэйвов Хорака
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 мая 2025

Чемпионат мира по хоккею. Крупные победы сборных Австрии и Дании