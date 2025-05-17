В Дании и Швеции продолжается чемпионат мира по хоккею. Чехи разгромили сборную Казахстана 8:1.

Чехия - Казахстан 8:1

Хет-трик сделал Роман Червенка (Пардубице).

3 (2 + 1) очка набрал Адам Клапка (Калгари Флеймз).

Два гола на счету Матея Странского (Давос, Швейцария).

Франция - Швеция 0:4

По броскам 36:15.

Шутаут совершил Самуэль Эрссон (Филадельфия Флайерз).