"Даллас" победил "Виннипег" и вышел в полуфинал Кубка Стэнли
время публикации: 18 мая 2025 г., 08:17 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 08:17
В овертайме шестого матча серии "Даллас Старз" победил "Виннипег Джетс" 2:1 и вышел в полуфинал Кубка Стэнли.
Счет в серии 4:2.
В финале западной конференции во второй раз подряд встретятся "Даллас Старз" и "Эдмонтон Ойлерз".
Напомним, "Виннипег Джетс" был лучшей командой регулярного сезона.
Победный гол на 62-й минуте забросил Томас Харли
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 мая 2025