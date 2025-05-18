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Спорт

"Даллас" победил "Виннипег" и вышел в полуфинал Кубка Стэнли

Хоккей
время публикации: 18 мая 2025 г., 08:17 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 08:17
"Даллас" победил "Виннипег" и вышел в полуфинал Кубка Стэнли
AP Photo/Gareth Patterson

В овертайме шестого матча серии "Даллас Старз" победил "Виннипег Джетс" 2:1 и вышел в полуфинал Кубка Стэнли.

Счет в серии 4:2.

В финале западной конференции во второй раз подряд встретятся "Даллас Старз" и "Эдмонтон Ойлерз".

Напомним, "Виннипег Джетс" был лучшей командой регулярного сезона.

Победный гол на 62-й минуте забросил Томас Харли

Спорт
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