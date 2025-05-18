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Чемпионат мира по хоккею. Американцы разгромили сборную Казахстана

Хоккей
время публикации: 18 мая 2025 г., 20:24 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 20:24
Чемпионат мира по хоккею. Американцы разгромили сборную Казахстана
AP Photo/Gareth Patterson

В Швеции и Дании продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею. Американцы разгромили сборную Казахстана 6:1

Казахстан - США 1:6

На 27-й минуте счет был 0:0. Во втором периоде американцы забили пять безответных шайб.

3 (1 + 2) очка набрал Фрэнк Назар (Чикаго Блэк Хоукс).

Словения - Австрия 2:3 (буллиты)

Австрийцы реализовали три буллита. Словенцы - ни одного.

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