Чемпионат мира по хоккею. Американцы разгромили сборную Казахстана
время публикации: 18 мая 2025 г., 20:24 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 20:24
В Швеции и Дании продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею. Американцы разгромили сборную Казахстана 6:1
Казахстан - США 1:6
На 27-й минуте счет был 0:0. Во втором периоде американцы забили пять безответных шайб.
3 (1 + 2) очка набрал Фрэнк Назар (Чикаго Блэк Хоукс).
Словения - Австрия 2:3 (буллиты)
Австрийцы реализовали три буллита. Словенцы - ни одного.
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