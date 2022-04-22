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NEWSru.co.il :: Спорт22 апреля 2022 г., 23:45

Евролига. "Реал" разгромил "Маккаби"

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Евролига. "Реал" разгромил "Маккаби"

Тель-авивский "Маккаби" потерпел второе поражение в четвертьфинальной серии Евролиги. Мадридский "Реал" уверенно победил 95:66.

После 10 минут 35:26, 20 - 56:37, 30 - 74:48.

Серхио Люлль набрал 17 очков.

Самый результативный игрок "Маккаби" Кинан Эванс набрал 9 очков.

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