Евролига. "Реал" разгромил "Маккаби"
Тель-авивский "Маккаби" потерпел второе поражение в четвертьфинальной серии Евролиги. Мадридский "Реал" уверенно победил 95:66.
После 10 минут 35:26, 20 - 56:37, 30 - 74:48.
Серхио Люлль набрал 17 очков.
Самый результативный игрок "Маккаби" Кинан Эванс набрал 9 очков.
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