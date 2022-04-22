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NEWSru.co.il :: Спорт22 апреля 2022 г., 21:07

Евролига. "Бавария", "Милан" и "Монако" сравняли счет

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Евролига. "Бавария", "Милан" и "Монако" сравняли счет

Состоялись вторые матчи четвертьфинальных серий Евролиги. "Бавария", "Милан" и "Монако" сравняли счет.

Матч "Реал" - "Маккаби" состоится позже сегодня вечером (начало в 21:45 по израильскому времени).

Милан (Италия) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 73:66 (счет в серии 1:1)

Барселона (Испания) - Бавария (Мюнхен, Германия) 75:90(1:1)


Олимпиакос (Пирей, Греция) - Монако (Франция) 72:96 (1:1)

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