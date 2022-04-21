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NEWSru.co.il :: Спорт21 апреля 2022 г., 09:21

"Филадельфия" близка ко второму раунду. Результаты матчей

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Милуоки Бакс - Чикаго Булз 110:114

Продолжается плэй-офф НБА. "Бостон" одержал вторую победу над "Бруклином" 114:107. "Филадельфия" одержала третью победу в серии - в овертайме 104:101.

Бостон Селтикс - Бруклин Нетс 114:107 (счет в серии 2:0)

"Кельты" выиграли последнюю четверть 29:17.

Торонто Рэпторз - Филадельфия Сиксерз 101:104 (овертайм) (0:3)


Лидер гостей Джоэль Эмбиид набрал 33 очка и сделал 12 подборов.

Милуоки Бакс - Чикаго Булз 110:114 (1:1)

Лидер "быков" Демар Дерозан набрал 41 очко.

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