"Филадельфия" близка ко второму раунду. Результаты матчей
Продолжается плэй-офф НБА. "Бостон" одержал вторую победу над "Бруклином" 114:107. "Филадельфия" одержала третью победу в серии - в овертайме 104:101.
Бостон Селтикс - Бруклин Нетс 114:107 (счет в серии 2:0)
"Кельты" выиграли последнюю четверть 29:17.
Торонто Рэпторз - Филадельфия Сиксерз 101:104 (овертайм) (0:3)
Лидер гостей Джоэль Эмбиид набрал 33 очка и сделал 12 подборов.
Милуоки Бакс - Чикаго Булз 110:114 (1:1)
Лидер "быков" Демар Дерозан набрал 41 очко.
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