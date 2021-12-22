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NEWSru.co.il :: Спорт22 декабря 2021 г., 09:38

Тель-авивиский "Апоэль" победил в первом матче после отставки Нира Клингера

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Тель-авивиский "Апоэль" победил в первом матче после отставки Нира Клингера

Состоялись матчи четырнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу. Тель-авивский "Апоэль" выиграл первый матч после отставки Нира Клингера. "Красные" разгромили "Ашдод" 4:1.

Апоэль (Иерусалим) - Апоэль (Ноф а-Галиль) 3:1

На 37-й минуте в счете вели гости.

На 81-й минуте (при счете 3:1) гости остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил арендованный у хайфского "Маккаби" Тимоти Лиор Музи.


Маккаби (Нетания) - Апоэль (Хайфа) 1:0

Победный гол на 50-й минуте забил Ярив Мизрахи.

На 81-й минуте "бриллианты" остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Златан Шехович.

Ашдод - Апоэль (Тель-Авив) 1:4

На 38-й минуте хозяева вели в счете.

По два мяча забили Шломи Азулай и Ошер Давида.

На 84-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Удален Лиор Инбрум.

Маккаби (Хайфа) - Апоэль (Хадера) 1:0

Хайфский "Маккаби" вышел в лидеры.

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