Тель-авивиский "Апоэль" победил в первом матче после отставки Нира Клингера
Состоялись матчи четырнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу. Тель-авивский "Апоэль" выиграл первый матч после отставки Нира Клингера. "Красные" разгромили "Ашдод" 4:1.
Апоэль (Иерусалим) - Апоэль (Ноф а-Галиль) 3:1
На 37-й минуте в счете вели гости.
На 81-й минуте (при счете 3:1) гости остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил арендованный у хайфского "Маккаби" Тимоти Лиор Музи.
Маккаби (Нетания) - Апоэль (Хайфа) 1:0
Победный гол на 50-й минуте забил Ярив Мизрахи.
На 81-й минуте "бриллианты" остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Златан Шехович.
Ашдод - Апоэль (Тель-Авив) 1:4
На 38-й минуте хозяева вели в счете.
По два мяча забили Шломи Азулай и Ошер Давида.
На 84-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Удален Лиор Инбрум.
Маккаби (Хайфа) - Апоэль (Хадера) 1:0
Хайфский "Маккаби" вышел в лидеры.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
"Барселона" не смогла победить "Севилью". Гол бывшего хавбека "Металлиста".
Нир Клингер уволен с поста главного тренера тель-авивского "Апоэля"