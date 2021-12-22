"Барселона" не смогла победить "Севилью". Гол бывшего хавбека "Металлиста".
Сыграны перенесенные матчи четвертого тура чемпионата Испании. "Барселона" сыграла вничью с "Севильей" 1:1.
Вильярреал - Алавес 5 :2
Хозяева вели в счете 2:0. Гости отыгрались на 76-й минуте счет был 2:2.
Севилья - Барселона 1:1
"Барселона" владела преимуществом. Значительную часть матча каталонцы играли в большинстве (на 64-й минуте был удален Кунде), но победить не сумели.
На 32-й минуте после подачи углового бывший полузащитник "Металлиста" Алехандро Гомес отправил мяч в дальний нижний угол 1:0.
Каталонцы отыгрались после углового. На 45-й минуте Араухо головой отправил мяч в нижний угол 1:1.
На 64-й минуте Кунде бросил мяч в лицо сопернику и был удален.
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