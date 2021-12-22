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NEWSru.co.il :: Спорт22 декабря 2021 г., 08:54

"Барселона" не смогла победить "Севилью". Гол бывшего хавбека "Металлиста".

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"Барселона" не смогла победить "Севилью"

Сыграны перенесенные матчи четвертого тура чемпионата Испании. "Барселона" сыграла вничью с "Севильей" 1:1.

Вильярреал - Алавес 5 :2

Хозяева вели в счете 2:0. Гости отыгрались на 76-й минуте счет был 2:2.

Севилья - Барселона 1:1

"Барселона" владела преимуществом. Значительную часть матча каталонцы играли в большинстве (на 64-й минуте был удален Кунде), но победить не сумели.


На 32-й минуте после подачи углового бывший полузащитник "Металлиста" Алехандро Гомес отправил мяч в дальний нижний угол 1:0.

Каталонцы отыгрались после углового. На 45-й минуте Араухо головой отправил мяч в нижний угол 1:1.

На 64-й минуте Кунде бросил мяч в лицо сопернику и был удален.

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