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NEWSru.co.il :: Спорт22 декабря 2021 г., 09:13

НХЛ. Девять матчей перенесены. "Тампа" победила "Вегас"

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"Тампа" победила "Вегас"

Из запланированных на сегодня 10 матчей регулярного чемпионата НХЛ состоялся только один (остальные перенесены). "Тампа" в гостях обыграла "Вегас" 4:3.

Хозяева вели в счете 2:1 и 3:2. После двух периодов 3:3.

Победный гол на 51-й минуте забросил Стивен Стэмкос.


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