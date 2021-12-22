НХЛ. Девять матчей перенесены. "Тампа" победила "Вегас"
Из запланированных на сегодня 10 матчей регулярного чемпионата НХЛ состоялся только один (остальные перенесены). "Тампа" в гостях обыграла "Вегас" 4:3.
Хозяева вели в счете 2:1 и 3:2. После двух периодов 3:3.
Победный гол на 51-й минуте забросил Стивен Стэмкос.
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