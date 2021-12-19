Хет-трик Ларкина. Победные шайбы Санхейма и Клингберга. Три голевые передачи Драйзайтля

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Каролина" разгромила "Лос-Анджелес" 5:1 и вышла на первое место в Восточной конференции.

Перенесены матчи "Монреаль" - "Бостон", "Ванкувер" - "Торонто", "Колорадо" - "Тампа" и "Калгари" - "Коламбус".

Каролина Хурикейнз - Лос-Анджелес Кингз 5:1

Филадельфия Флайерз - Оттава Сенаторз 4:3 (овертайм)

После первого периода в счете вели 2:0 "летчики". На 55-й минуте выигрывали "сенаторы" 3:2.

Победную шайбу забросил Трэвис Санхейм.

Даллас Старз - Чикаго Блэк Хоукс 4:3 (овертайм)

"Даллас" вел в счете 2:0 и 3:1. Победную шайбу на 63-й минуте забросил Джон Клингберг.

Детройт Ред Уингз - Нью-Джерси Дэвилз 5:2

Дилан Ларкин забросил три шайбы и сделал результативную передачу.

Сиэтл Кракен - Эдмонтон Ойлерз 3:5

На 14-й минуте хозяева вели в счете 2:0. После двух периодов была ничья 3:3.

Лидер "нефтяников" Леон Драйзайтль сделал три результативные передачи.