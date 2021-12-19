Хет-трик Ларкина. Победные шайбы Санхейма и Клингберга. Три голевые передачи Драйзайтля
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Каролина" разгромила "Лос-Анджелес" 5:1 и вышла на первое место в Восточной конференции.
Перенесены матчи "Монреаль" - "Бостон", "Ванкувер" - "Торонто", "Колорадо" - "Тампа" и "Калгари" - "Коламбус".
Каролина Хурикейнз - Лос-Анджелес Кингз 5:1
Филадельфия Флайерз - Оттава Сенаторз 4:3 (овертайм)
После первого периода в счете вели 2:0 "летчики". На 55-й минуте выигрывали "сенаторы" 3:2.
Победную шайбу забросил Трэвис Санхейм.
Даллас Старз - Чикаго Блэк Хоукс 4:3 (овертайм)
"Даллас" вел в счете 2:0 и 3:1. Победную шайбу на 63-й минуте забросил Джон Клингберг.
Детройт Ред Уингз - Нью-Джерси Дэвилз 5:2
Дилан Ларкин забросил три шайбы и сделал результативную передачу.
Сиэтл Кракен - Эдмонтон Ойлерз 3:5
На 14-й минуте хозяева вели в счете 2:0. После двух периодов была ничья 3:3.
Лидер "нефтяников" Леон Драйзайтль сделал три результативные передачи.
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