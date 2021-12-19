Хоккей. Итоги молодежных чемпионатов мира в дивизионе 1
В Дании завершился молодежный чемпионат мира по хоккею (игроки до 20 лет) в дивизионе 1А (второй дивизион). Право играть в элите завоевали белорусы, в дивизион 1В вылетели венгры.
Лучшим бомбардиром турнира стал белорус Александр Суворов (4 гола, 7 результативных передач). Лучший вратарь Алексей Колосов (Беларусь).
Сборная Латвии заняла второе место, Казахстана - четвертое.
В Таллинне завершился чемпионат в дивизионе 1В. В дивизион 1А вышли французы. Украинцы заняли четвертое место, эстонцы - пятое. В дивизион 2А вылетели поляки.
Лучшим бомбардиром стал Томас Симонсен (7 + 8 в пяти играх).
Лучшим вратарем признан Георг Владимиров (Эстония).
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