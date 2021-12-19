Хоккей. Итоги молодежных чемпионатов мира в дивизионе 1

В Дании завершился молодежный чемпионат мира по хоккею (игроки до 20 лет) в дивизионе 1А (второй дивизион). Право играть в элите завоевали белорусы, в дивизион 1В вылетели венгры.

Лучшим бомбардиром турнира стал белорус Александр Суворов (4 гола, 7 результативных передач). Лучший вратарь Алексей Колосов (Беларусь).

Сборная Латвии заняла второе место, Казахстана - четвертое.

В Таллинне завершился чемпионат в дивизионе 1В. В дивизион 1А вышли французы. Украинцы заняли четвертое место, эстонцы - пятое. В дивизион 2А вылетели поляки.

Лучшим бомбардиром стал Томас Симонсен (7 + 8 в пяти играх).

Лучшим вратарем признан Георг Владимиров (Эстония).