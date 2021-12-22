Официально. Олимпиада в Пекине пройдет без участия хоккеистов НХЛ

Национальная хоккейная лига объявила, что хоккеисты НХЛ не примут участия в Пекинской олимпиаде.

Заявление опубликовано в официальном твиттере НХЛ.

В нем говорится: "Олимпийского перерыва не будет. Игроки НХЛ на олимпиаду не едут".

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.