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NEWSru.co.il :: Спорт22 декабря 2021 г., 17:07

Официально. Олимпиада в Пекине пройдет без участия хоккеистов НХЛ

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Официально. Олимпиада в Пекине пройдет без участия хоккеистов НХЛ

Национальная хоккейная лига объявила, что хоккеисты НХЛ не примут участия в Пекинской олимпиаде.

Заявление опубликовано в официальном твиттере НХЛ.

В нем говорится: "Олимпийского перерыва не будет. Игроки НХЛ на олимпиаду не едут".

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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