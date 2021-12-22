Официально. Олимпиада в Пекине пройдет без участия хоккеистов НХЛ
Национальная хоккейная лига объявила, что хоккеисты НХЛ не примут участия в Пекинской олимпиаде.
Заявление опубликовано в официальном твиттере НХЛ.
В нем говорится: "Олимпийского перерыва не будет. Игроки НХЛ на олимпиаду не едут".
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 19 декабря 2021
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