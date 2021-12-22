Чемпионат Индонезии. 20-летний голкипер умер после столкновения с соперником
Трагический случай произошел в матче третьей лиги чемпионата Индонезии. 20-летний вратарь команды "Торнадо" Тауфик Рамси умер после столкновения с соперником.
Вратарь столкнулся с соперником в игре против команды "Вагана", которая состоялась 18 декабря.
Его доставили в больницу. Спортсмен несколько дней находился в реанимации. 21 декабря Тауфик Рамси умер.
Видео несчастного случая опубликовал сайтbola.net.
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