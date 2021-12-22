Леброн Джеймс обошел Мозеса Мэлоуна. Матч "Бруклин" - "Вашингтон" перенесен
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. Матч "Бруклин" - "Вашингтон" перенесен. "Майами" разгромил "Индиану" 125:96, "Финикс" - "Лейкерс" 108:90.
Майами Хит - Индиана Пейсерз 125:96
Нью-Йорк Никс - Детройт Пистонс 105:91
Нью-Орлеан Пеликанз - Портленд Трэйл Блэйзерс 111:97
Даллас Мэверикс - Миннесота Тимбервулвз 114:102
Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санз 90:106
Леброн Джеймс набрал 34 очка и сделал 7 подборов. Это был 1330-й матч Леброна в регулярных чемпионатах НБА. По этому показателю он обошел Мозеса Мэлоуна и занимает 17-е место в лиге.
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