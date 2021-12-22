20 декабря на 77-м году жизни умер известный советский футболист и российский тренер Виктор Антихович, сообщает официальный сайт клуба "Крылья Советов" (Самара).

В сообщении клуба говорится:

"Свою футбольную карьеру он начинал именно в нашей команде в 1964 году, а также выступал за "Крылья Советов" с 1969-го по 1970-й.

С 1988-го по 1993-й был главным тренером "Крыльев Советов". Виктор Антихович открыл множество талантливых футболистов, был фанатом этой игры и прекрасным специалистом.

ПФК "Крылья Советов" выражают глубокие соболезнования родным и близким Виктора Петровича. Мы скорбим вместе с вами".

Виктор Антихович играл за команды "Крылья Советов", "Спартак" (Йошкар-Ола), СКА (Ростов-на-Дону), "Дружба" (Йошкар-Ола), "Рубин" (Казань).

Он тренировал команды "Спартак" (Йошкар-Ола), "Строитель" (Нижнекамск), "Крылья Советов" (именно Виктор Антихович был первым тренером команды, получившей место в элитном дивизионе российского футбола), "Текстильщик" (Камышин), "Лада" (Тольятти), "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Носта" (Новотроицк), "Жемчужина" (Сочи), "Рубин" (Казань), "Луч-Энергия" (Владивосток", "Сахалин" (Южно-Сахалинск).