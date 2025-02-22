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Чемпионат Израиля по футболу. Хайфский "Маккаби" обыграл одноклубников

Футбол
время публикации: 22 февраля 2025 г., 17:29 | последнее обновление: 22 февраля 2025 г., 17:29
Чемпионат Израиля по футболу. Хайфский "Маккаби" обыграл одноклубников
AP Photo/Ian Walton

В матче двадцать четвертого тура чемпионата Израиля по футболу хайфский "Маккаби" обыграл одноклубников из Петах-Тиквы 1:0.

"Зеленые" победили первый раз после двух ничейных игр.

"Маккаби" (Х): Кеуф, Гольдберг, Сек, Элимелех, Рефаэлов (86, Рикардиньо), Саба (86, Хермеш), Мухаммад, Хазиза (69, Хаджадж), Жабер (46, Кинда), Сайеф, Меламед (61, Дин Давид).

Маккаби" (ПТ): Вольфф, Галабов, Азуги, де Ройк, Салем, Шамир, Йегошуа, Идо Коэн, Веред (63, Хазан), Харрис (78, Махамид), Алтури (78, Соладио).

"Зеленые" закрепились на третьем месте. Отставание от лидирующего "Апоэля" (Беэр-Шева) 7 очков.

В первые полчаса хозяева доминировали. Но опасных моментов не создали.

Ближе к концу первого тайма гости осмелели и создали самый опасный момент первой половины встречи. Идан Веред мог огорчить свою бывшую команду (он чемпион Израиля в составе хайфского "Маккаби"), но с его ударом с близкого расстояния справился вратарь.

На 71-й минуте Диа Саба забил гол ударом слету 1:0.

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