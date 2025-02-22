Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" едва не проиграл "Эвертону"

В матче двадцать шестого тура чемпионата Англии "Эвертон" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" 2:2.

На 72-й минуте подопечные Дэвида Мойеса вели в счете 2:0.

"Эвертон": Пикфорд, О'Брайен, Тарковски, Брентвейт, Миколенко, Гарнер (Ироэгбунам 81), Гуе, Линдстрем (Янг 54), Дукуре (Алькарас 81), Гаррисон, Бету.

"Манчестер Юнайтед": Онана, Мазрауи (Йоро 71), Магвайр, где Лигт, Далот, Угарте, Каземиро (Гарначо 62), Доргу, Зиркзе, Бруну Фернандеш, Хойлунн (Оби 70).

"Манчестер Юнайтед" не побеждает в третьей игре Премьер-лиги подряд и находится на 15-м месте.

"Эвертон" не проиграл в шестом матче чемпионата подряд. Самая длинная беспроиграшная серия "ирисок" с 2022 года.

"Манчестер Юнайтед" намного больше владел мячом (62%).

Соперники нанесли по 9 ударов. Намного точнее были хозяева 8:3.

Комментатор сказал ""Эвертон" упустил победу. "Манчестер Юнайтед" спасли удачные стандарты".

На 6-й минуте Харрисон навесил. Бету пробил головой. Онана мяч поймал. На 19-й минуте хозяева подали угловой. После серии ударов и рикошетов Бету из пределов вратарской отправил мяч в сетку 1:0. Бету забил в четвертом матче чемпионата подряд.

На 33-й минуте "ириски" провели скоростную атаку. Бету сделал передачу. Харрисон пробил с линии штрафной. Онана парировал. Абдулайе Дукуре добил мяч в сетку 2:0.

На 48-й минуте после подачи углового опасно пробил головой Брэйтуэйт. Онана мяч поймал. На 66-й минуте Дукуре нанес удар слету метров с 10. Вратарь мяч отразил.

На 72-й минуте Бруну Фернандеш со штрафного отправил мяч в нижний угол ворот 2:1.

На 80-й минуте после навеса со штрафного Мануэль Угарте с линии штрафной вколотил мяч в сетку 2:2.

В компенсированное время судья назначил пенальти в ворота "Манчестер Юнайтед", но после просмотра видеоповтора отменил это решение.