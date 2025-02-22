Чемпионат Франции. Рецепт победы. Два удаления и пенальти

В стартовом матче двадцать третьего тура чемпионата Франции "Ренн" победил "Реймс" 1:0 и поднялся на 11-е место.

"Реймс" впервые с 2020 года проиграл 4 игры чемпионата подряд. Команда опустилась на 14-е место.

Хозяева нанесли 26 ударов по воротам - лучший показатель "Ренна" в этом сезоне.

У "Ренна" значительное преимущество (59% владения мячом, 26:3 по ударам, 5:0 по точным ударам).

"Реймс" не забил в третьем матче подряд, а в этой игре не сумел нанести ни одного точного удара.

"Реймс" почти весь матч играл в меньшинстве. На 5-й минуте был удален Седрик Кипре (в июле перешел из "Вест Бромвича").

На 10-й минуте бывший форвард ПСЖ Арно Калимуэндо реализовал пенальти 1:0.

На 89-й минуте гости остались вдевятером. Вышедший на замену на 73-й минуте 19-летний Хафиз Ибрагим умудрился получить две желтые карточки.