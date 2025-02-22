Чемпионат Италии. Ссора из-за победного пенальти

В стартовом матче двадцать шестого тура чемпионата Италии "Лечче" проиграл "Удинезе" 0:1.

"Лечче" не сумел забить в 14 матчах чемпионата в этом сезоне - худший показатель в Серии А. В этом матче хозяева нанесли всего один точный удар.

На 32-й минуте Лоренцо Лукка реализовал пенальти. Из-за этого 11-метрового произошел конфликт. Лукка отказался отдать мяч штатному пенальтисту и капитану "Удинезе" Флориану Товену.

Лукка забил десятый гол в сезоне.