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Чемпионат Италии. Ссора из-за победного пенальти

Футбол
время публикации: 22 февраля 2025 г., 10:34 | последнее обновление: 22 февраля 2025 г., 10:34
Чемпионат Италии. Ссора из-за победного пенальти
AP Photo/Andrew Medichini

В стартовом матче двадцать шестого тура чемпионата Италии "Лечче" проиграл "Удинезе" 0:1.

"Лечче" не сумел забить в 14 матчах чемпионата в этом сезоне - худший показатель в Серии А. В этом матче хозяева нанесли всего один точный удар.

На 32-й минуте Лоренцо Лукка реализовал пенальти. Из-за этого 11-метрового произошел конфликт. Лукка отказался отдать мяч штатному пенальтисту и капитану "Удинезе" Флориану Товену.

Лукка забил десятый гол в сезоне.

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