Триумф аутсайдеров. Результаты матчей чемпионата Италии

Два первых субботних матча двадцать шестого тура чемпионата Италии преподнесли сюрпризы.

Парма - Болонья 2:0

"Парма" победила "Болонью" в матче Серии A впервые с 2012 года (10 матчей без побед). Тренерский дебют Кристиана Киву. назначенного 18 февраля наставником пармезанцев, удался.

"Парма" выбралась из зоны вылета.

"Болонья" занимает восьмое место и ведет борьбу за попадание в еврокубки.

Венеция - Лацио (Рим) 0:0

Венецианцы остаются в зоне вылета. Команда не побеждала в девяти турах подряд.

"Орлы" занимают четвертое место, но ничья с аутсайдером им может дорого обойтись.