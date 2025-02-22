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Триумф аутсайдеров. Результаты матчей чемпионата Италии

Футбол
время публикации: 22 февраля 2025 г., 18:37 | последнее обновление: 22 февраля 2025 г., 18:43
Триумф аутсайдеров. Результаты матчей чемпионата Италии
AP Photo/Andrew Medichini

Два первых субботних матча двадцать шестого тура чемпионата Италии преподнесли сюрпризы.

Парма - Болонья 2:0

"Парма" победила "Болонью" в матче Серии A впервые с 2012 года (10 матчей без побед). Тренерский дебют Кристиана Киву. назначенного 18 февраля наставником пармезанцев, удался.

"Парма" выбралась из зоны вылета.

"Болонья" занимает восьмое место и ведет борьбу за попадание в еврокубки.

Венеция - Лацио (Рим) 0:0

Венецианцы остаются в зоне вылета. Команда не побеждала в девяти турах подряд.

"Орлы" занимают четвертое место, но ничья с аутсайдером им может дорого обойтись.

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