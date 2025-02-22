Чемпионат Англии. Рекорд "Брентфорда". Антирекорд "Лестера"

В стартовом матче двадцать шестого тура чемпионата Англии "Брентфорд" в гостях разгромил "Лестер" 4:0.

Последние три матча "Лестер" проиграл, не забив ни одного гола. "Лестер" установил антирекорд Премьер-лиги - шесть домашних безголевых (не забили ни одного гола) поражений подряд, сообщает статистический сервис Opta.

"Брентфорд" впервые в истории выиграл четыре выездных игры Премьер-лиги подряд.

"Лестер": Хермансен, Кулибали (Вестергор, 46), Фас, Околи (Коуди, 84), Кристиансен, Ндиди (Скипп, 78), Сумаре, Де Кордова-Рид (Мавидиди, 46), Эль-Каннус, Айю (Буонанотте, 55), Варди.

"Брентфорд": Флеккен, Айер (Кайоде, 84), Коллинз, Пиннок, Льюис-Поттер, Норгор (Ярмолюк, 46), Янельт (Магома, 73), Мбемо, Дамсгор (Карвалью, 73), Шаде (Конак, 87), Висса.

У гостей статистическое преимущество (53% владения мячом, 14:8 по ударам, 6:3 по точным ударам).

Хозяева неплохо начали матч, создав два опасных момента и нанеся два из 3 точных ударов. Флеккен отразил мяч после ударов Кулибали и Варди.

На 17-й минуте гости перехватили мяч у чужой штрафной. Дамсгор забросил мяч за спины защитников. Йоан Висса переиграл вратаря 0:1.

На 27-й минуте гости перехватили мяч в центре поля и провели скоростную атаку. Брайан Мбемо ворвался в штрафную и нанес удар в дальнюю "девятку" 0:2. Через 5 минут Мбемо навесил со штрафного. Кристиан Норгор головой отправил мяч в сетку 0:3.

Во втором тайме мяч несколько раз попадал в штангу ворот "Лестера". На 89-й минуте Фабио Карвалью затолкал мяч в сетку 0:4.