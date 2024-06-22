Евро 2024. Первая нулевая ничья. Не забили сборные Франции и Нидерландов

В Лейпциге состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Сборные Франции и Нидерландов сыграли вничью 0:0.

Положение команд. Франция, Нидерланды по 4 очка, Австрия 3, Польша 0.

Нидерланды: Вербрюгген, Дюмфрис, де Врей, ван Дейк, Аке, Схаутен (73, Верман), Симонс (73, Вейналдум), Рейндерс, Фримпонг (73, Грейтрейд), Депай (79, Вегхорст), Гакпо.

Франция: Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандез, Тшуамени, Канте, Рабьо, Дембеле (75, Коман), Тюрам (75, Жиру), Гризманн.

Килиан Мбаппе был включен в заявку на матч. Он сломал нос в матче против австрийцев. Килиан тренировался в защитной маске.

Антуан Гризманн провел 32-й матч в чемпионатах Европы и мира. Это повторение рекорда сборной Франции, установленного Лилианом Тюрамом.

Матч начался с атак голландцев. На второй минуте Фримпонг опасно пробил. Меньян отразил мяч.

На 4-й минуте Гризманн нанес опасный удар издали. Вратарь парировал мяч, летевший под перекладину.

Постепенно французы завладели преимуществом. Как Гризманн и Рабьо не забили на 13-й минуте непонятно.

На 16-й минуте Гакпо нанес обводящий удар в дальний нижний угол. Меньян мяч парировал.

В первом тайме соперники создали немало опасных моментов, но забить не сумели.

На 63-й минуте Дембеле навесил. Тчуамери опасно пробил головой. Чуть выше. На 65-й минуте Гризманн оказался один перед вратарем, но неловко пробил.

Во втором тайме у французов значительное преимущество. Но нападающие сборной Франции упустили множество моментов для взятия ворот.

На 69-й минуте Симонс забил. Но гол не засчитал из-за офсайда у Дюмфриса.

Создалось впечатление, что в конце встречи команды стали "играть на ничью".

Команды нанесли по три точных удара, и упустили множество голевых моментов. Один Гризманн мог забить трижды.