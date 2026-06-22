Месси забил два гола и стал рекордсменом. Аргентинцы победили

В Далласе встречались команды группы J - сборные Аргентины и Австрии. Аргентинцы победили 2:0.

На 9-й минуте Лионель Месси не реализовал пенальти. Шлагер мяч парировал.

Австрийцы впервые перешли на чужую половину поля на 12-й минуте.

На 19-й минуте Месси обыграл защитника. Но Алаба успел броситься и блокировать удар.

На 32-й минуте вратарь австрийцев неудачно вышел на перехват. Месси пробил мимо вратаря. Шлагера подстраховал Алаба.

На 38-й минуте Лионель Месси открыл счет. Это его 121-й гол в матчах за сборную и 17-й - в матчах чемпионатов мира (рекорд).

Без Баумгартнера у австрийцев в атаке игра не ладилась.

Первый опасный момент они создали на 55-й минуте. Забитцер опасно исполнил штрафной. Эмилиано Мартинес мяч парировал.

На 4-й минуте компенсированного времени австрийцы едва не отыгрались. Навес со штрафного. Дансо сбросил мяч. Виммер бил головой - немного неточно.

Через минуту Хулиан Альварес вышел один на один. Шлагер мяч парировал. Месси добил мяч в сетку 2:0.