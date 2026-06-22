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Спорт

Алжирский комментатор: Месси помогало еврейское лобби

Футбол
Скандалы в спорте
Антисемитизм
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 22 июня 2026 г., 13:57 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 14:04
Алжирский комментатор: Месси помогало еврейское лобби
AP Photo/Reed Hoffmann

Аргентинцы разгромили сборную Алжира 3:0. Все голы забил Лионель Месси.

Алжирский аналитик Мустафа Маззузи сумел разглядеть в результате матча и хет-трике Месси "еврейский след".

The Jerusalem Post сообщает, что аналитик списал не удаление Лионеля Месси на 31-й минуте матча на "происки еврейского лобби".

При счете 1:0 лидер аргентинцев наступил на ногу сопернику, но не получил за это даже предупреждение.

Многие эксперты и комментаторы говорили, что "за такое надо удалять".

Федерация футбола Алжира подала жалобу в ФИФА.

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