Вратарь сборной Уругвая установил неприятный рекорд чемпионатов мира
время публикации: 22 июня 2026 г., 13:33 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 13:41
Сборная Кабо Верде сыграла вничью с командой Уругвая 2:2.
Голкипер уругвайцев Фернандо Муслера установил рекорд чемпионатов мира по количеству результативных ошибок, сообщает "Трибуна". (Статистика ведется с 1966 года).
Он допустил четыре результативные ошибки (одну - в матче со сборной Кабо Верде).
По 3 результативные ошибки в матчах чемпионатов мира на счету Мануэля Нойера (Германия), Марка Шварцера (Австралия) и Мохамеда аль-Деайя (Саудовская Аравия).
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