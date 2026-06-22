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Спорт

Вратарь сборной Уругвая установил неприятный рекорд чемпионатов мира

Футбол
Рекорды мира
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 22 июня 2026 г., 13:33 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 13:41
Вратарь сборной Уругвая установил неприятный рекорд чемпионатов мира
AP Photo/Marta Lavandier

Сборная Кабо Верде сыграла вничью с командой Уругвая 2:2.

Голкипер уругвайцев Фернандо Муслера установил рекорд чемпионатов мира по количеству результативных ошибок, сообщает "Трибуна". (Статистика ведется с 1966 года).

Он допустил четыре результативные ошибки (одну - в матче со сборной Кабо Верде).

По 3 результативные ошибки в матчах чемпионатов мира на счету Мануэля Нойера (Германия), Марка Шварцера (Австралия) и Мохамеда аль-Деайя (Саудовская Аравия).

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