Вратарь сборной Уругвая установил неприятный рекорд чемпионатов мира

Сборная Кабо Верде сыграла вничью с командой Уругвая 2:2.

Голкипер уругвайцев Фернандо Муслера установил рекорд чемпионатов мира по количеству результативных ошибок, сообщает "Трибуна". (Статистика ведется с 1966 года).

Он допустил четыре результативные ошибки (одну - в матче со сборной Кабо Верде).

По 3 результативные ошибки в матчах чемпионатов мира на счету Мануэля Нойера (Германия), Марка Шварцера (Австралия) и Мохамеда аль-Деайя (Саудовская Аравия).