Вратари сборных Уругвая и Кабо Верде установили рекорд чемпионатов мира

Матч Уругвай - Кабо Верде вошел в историю чемпионатов мира. Игра завершилась вничью 2:2.

Сборная Кабо Верде забила первый гол в матчах чемпионата мира.

Во второй раз в истории чемпионатов мира африканская команда забила два гола в одном матче ударами из-за пределов штрафной.

Впервые в истории чемпионатов мира в стартовых составах обеих команд вышли вратари не младше 40 лет.

Возинье и Фернандо Муслере 40 лет.