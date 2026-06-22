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Вратари сборных Уругвая и Кабо Верде установили рекорд чемпионатов мира

Футбол
ЧМ по футболу 2026
Рекорды мира
время публикации: 22 июня 2026 г., 10:15 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 10:15
Вратари сборных Уругвая и Кабо Верде установили рекорд чемпионатов мира
AP Photo/Lynne Sladky

Матч Уругвай - Кабо Верде вошел в историю чемпионатов мира. Игра завершилась вничью 2:2.

Сборная Кабо Верде забила первый гол в матчах чемпионата мира.

Во второй раз в истории чемпионатов мира африканская команда забила два гола в одном матче ударами из-за пределов штрафной.

Впервые в истории чемпионатов мира в стартовых составах обеих команд вышли вратари не младше 40 лет.

Возинье и Фернандо Муслере 40 лет.

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