Вратари сборных Уругвая и Кабо Верде установили рекорд чемпионатов мира
время публикации: 22 июня 2026 г., 10:15 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 10:15
Матч Уругвай - Кабо Верде вошел в историю чемпионатов мира. Игра завершилась вничью 2:2.
Сборная Кабо Верде забила первый гол в матчах чемпионата мира.
Во второй раз в истории чемпионатов мира африканская команда забила два гола в одном матче ударами из-за пределов штрафной.
Впервые в истории чемпионатов мира в стартовых составах обеих команд вышли вратари не младше 40 лет.
Возинье и Фернандо Муслере 40 лет.
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