Рекорды Льюиса-Скелли и Беллингема. Результаты отборочных матчей чемпионата мира

Состоялись матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу. Англичане победили сборную Албании 2:0.

Группа G

Мальта - Финляндия 0:1

Победный гол на 38-й минуте забил Оливер Антман (Гоу Ахед Иглз, Девентер, Нидерланды).

На 78-й минуте мальтийцы остались в меньшинстве. Удален Курт Шоу (Хайбернианс).

Польша - Литва 1:0

Победный гол на 81-й минуте забил Роберт Левандовски.

Группа Н

Кипр - Сан-Марино 2:0

Румыния - Босния и Герцеговина 0:1

Победный гол на 14-й минуте забил Армин Гигович (Хольштайн, Киль, Германия).

Группа К

Андорра - Латвия 0:1

Англия - Албания 2:0

Джуд Беллингем сыграл 41-й матч за сборную Англии и превзошел рекорд Уэйна Руни по количеству матчей за национальную команду в возрасте младше 21 года.

На 20-й минуте счет открыл Майлз Льюис-Скелли и стал самым молодым игроком в истории сборной Англии, забившим в дебютном матче (18 лет 176 дней). Ранее рекорд принадлежал Маркусу Рэшфорду (18 лет 209 дней).

На 77-й минуте гол забил Гарри Кейн.