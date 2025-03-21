Лига наций. Хорваты не реализовали пенальти и победили французов

В первом четвертьфинальном матче Лиги наций хорваты победили сборную Франции 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме.

Хорватия: Ливакович, Станишич, Чалета-Цар, Шутало, Гвардиол, Модрич, Ковачич, Перишич (Влашич 70), Батурин (Пашалич 60), Крамарич (Сучич 85), Будимир (Иванович 60).

Франция: Меньян, Кунде, Конате (Упамекано 46), Салиба, Динь, Гендузи (Коне 84), Чуамени, Рабио (Камавинга, 64), Дембеле (Олисе 84), Коло Муани (Баркола 64), Мбаппе.

На 8-й минуте хозяева не реализовали пенальти. Меньян ногой отбил мяч после удара Андрея Крамарича.

На 16-й минуте Мбаппе нанес обводящий удар в дальний угол. Ливакович парировал.

На 26-й минуте Перишич навесил. Анте Будимир опередил защитника и нанес удар головой 1:0. На 45-й минуте Иван Перишич метров с 15 нанес удар слету в дальний нижний угол 2:0.

На 59-й минуте Дембеле обыграл защитника в штрафной и нанес удар в ближний угол. Не попал. Через 2 минуты Мбаппе навесил. Перишич слету пробил в ближний угол. Ливакович парировал.

На 81-й минуте вратарь отразил мяч после опасного удара Мбаппе.