Cage Warriors 186. Рафи Аронов победил. Эли Аронов проиграл
время публикации: 22 марта 2025 г., 18:30 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 18:38
В Лондоне состоялся турнир ММА Cage Warriors 186: Hardwick vs. Garcia. В главном поединке чемпион промоушена в полулегком весе британец Гарри Хардвик во второй раз защитил титул.
Он победил американца Хавьера Гарсию.
Бой был остановлен в четвертом раунде после того как бойцы столкнулись головами. Судьи посчитали, что Хардвик победил.
Британец Уилл "Дракон" Карри по очкам победил Эли "Израильский Танк" Аронова.
Израильтянин Рафаэль "Коп" Аронов в конце первого раунда нокаутировал британца Денни Бланделла.
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