Cage Warriors 186. Рафи Аронов победил. Эли Аронов проиграл

В Лондоне состоялся турнир ММА Cage Warriors 186: Hardwick vs. Garcia. В главном поединке чемпион промоушена в полулегком весе британец Гарри Хардвик во второй раз защитил титул.

Он победил американца Хавьера Гарсию.

Бой был остановлен в четвертом раунде после того как бойцы столкнулись головами. Судьи посчитали, что Хардвик победил.

Британец Уилл "Дракон" Карри по очкам победил Эли "Израильский Танк" Аронова.

Израильтянин Рафаэль "Коп" Аронов в конце первого раунда нокаутировал британца Денни Бланделла.