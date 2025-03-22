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Cage Warriors 186. Рафи Аронов победил. Эли Аронов проиграл

Смешанные единоборства
время публикации: 22 марта 2025 г., 18:30 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 18:38
Cage Warriors 186. Рафи Аронов победил. Эли Аронов проиграл
AP Photo/John Locher

В Лондоне состоялся турнир ММА Cage Warriors 186: Hardwick vs. Garcia. В главном поединке чемпион промоушена в полулегком весе британец Гарри Хардвик во второй раз защитил титул.

Он победил американца Хавьера Гарсию.

Бой был остановлен в четвертом раунде после того как бойцы столкнулись головами. Судьи посчитали, что Хардвик победил.

Британец Уилл "Дракон" Карри по очкам победил Эли "Израильский Танк" Аронова.

Израильтянин Рафаэль "Коп" Аронов в конце первого раунда нокаутировал британца Денни Бланделла.

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