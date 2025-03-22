Отборочный матч юношеского чемпионата Европы. Израильтяне проиграли норвежцам
время публикации: 22 марта 2025 г., 14:17 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 14:17
В матче отборочного турнира юношеского чемпионата Европы по футболу (спортсмены до 19 лет) израильтяне проиграли норвежцам 1:2.
Второй матч подряд сборная Израиля проиграла, пропустив решающий гол на третьей минуте компенсированного времени.
На 35-й минуте счет открыл Оскар Спитен-Нюсетер (Стабак).
На 81-й минуте Сайед Абу Фархи (Маккаби,, Тель-Авив, в этом сезоне на праваха аренды играет за Маккаби Бней Райна) сравнял счет.
Решающий гол забил Фредрик Ардраа (Стремсгодсет).
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