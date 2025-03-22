x
22 марта 2025
|
последняя новость: 14:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 марта 2025
|
22 марта 2025
|
последняя новость: 14:30
22 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Отборочный матч юношеского чемпионата Европы. Израильтяне проиграли норвежцам

Футбол
время публикации: 22 марта 2025 г., 14:17 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 14:17
Отборочный матч юношеского чемпионата Европы. Израильтяне проиграли норвежцам
AP Photo/Brandon Wade

В матче отборочного турнира юношеского чемпионата Европы по футболу (спортсмены до 19 лет) израильтяне проиграли норвежцам 1:2.

Второй матч подряд сборная Израиля проиграла, пропустив решающий гол на третьей минуте компенсированного времени.

На 35-й минуте счет открыл Оскар Спитен-Нюсетер (Стабак).

На 81-й минуте Сайед Абу Фархи (Маккаби,, Тель-Авив, в этом сезоне на праваха аренды играет за Маккаби Бней Райна) сравнял счет.

Решающий гол забил Фредрик Ардраа (Стремсгодсет).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 марта 2025

Отборочный матч чемпионата мира. Игрок "Маккаби" потерял сознание на поле
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 марта 2025

Аргентинцы без Месси победили сборную Уругвая. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 марта 2025

Рекорды Льюиса-Скелли и Беллингема. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 марта 2025

Лига наций. Хорваты не реализовали пенальти и победили французов