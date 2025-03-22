Отборочный матч юношеского чемпионата Европы. Израильтяне проиграли норвежцам

В матче отборочного турнира юношеского чемпионата Европы по футболу (спортсмены до 19 лет) израильтяне проиграли норвежцам 1:2.

Второй матч подряд сборная Израиля проиграла, пропустив решающий гол на третьей минуте компенсированного времени.

На 35-й минуте счет открыл Оскар Спитен-Нюсетер (Стабак).

На 81-й минуте Сайед Абу Фархи (Маккаби,, Тель-Авив, в этом сезоне на праваха аренды играет за Маккаби Бней Райна) сравнял счет.

Решающий гол забил Фредрик Ардраа (Стремсгодсет).