Норвежцы разгромили сборную Молдовы. Результаты отборочных матчей чемпионата мира

В отборочном матче чемпионата мира по футболу 2026 года норвежцы разгромили сборную Молдовы 5:0.

Молдова - Норвегия 0:5

Соперники сборной Израиля по отборочной группе.

Голы в ворота бывшего голкипера "Шерифа" Дмитрия Челядника (Ордабасы, Казахстан) забили Юлиан Раерсон (Боруссия, Дортмунд), Эрлинг Холанн (Манчестер Сити), Телониус Осгор (Лутон, Англия), Александр Серлот (Атлетико, Мадрид) и Арон Деннум (Тулуза).

Лихтенштейн - Северная Македония 0:3

Черногория - Гибралтар 3:1