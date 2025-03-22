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Норвежцы разгромили сборную Молдовы. Результаты отборочных матчей чемпионата мира

Футбол
время публикации: 22 марта 2025 г., 21:04 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 21:04
Норвежцы разгромили сборную Молдовы. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
AP Photo/Aurel Obreja

В отборочном матче чемпионата мира по футболу 2026 года норвежцы разгромили сборную Молдовы 5:0.

Молдова - Норвегия 0:5

Соперники сборной Израиля по отборочной группе.

Голы в ворота бывшего голкипера "Шерифа" Дмитрия Челядника (Ордабасы, Казахстан) забили Юлиан Раерсон (Боруссия, Дортмунд), Эрлинг Холанн (Манчестер Сити), Телониус Осгор (Лутон, Англия), Александр Серлот (Атлетико, Мадрид) и Арон Деннум (Тулуза).

Лихтенштейн - Северная Македония 0:3

Черногория - Гибралтар 3:1

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