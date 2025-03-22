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Дени Авдия установил личный рекорд. "Портленд" разгромил "Денвер"

Баскетбол
НБА
время публикации: 22 марта 2025 г., 07:32 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 07:32
Дени Авдия установил личный рекорд. "Портленд" разгромил "Денвер"
AP Photo/Jenny Kane

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блйэзерс" разгромил "Денвер Наггетс" 128:109.

Самый результативный игрок матча - израильский форвард победителей Дени Авдия (36 + 8 подборов + 7 передач + 3 перехвата + 1 блок-шот). Он установил личный рекорд результативности.

Дени Авдия в четвертый раз за последний месяц набрал более 30 очков в одном матче.

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