Дени Авдия установил личный рекорд. "Портленд" разгромил "Денвер"
время публикации: 22 марта 2025 г., 07:32 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 07:32
В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блйэзерс" разгромил "Денвер Наггетс" 128:109.
Самый результативный игрок матча - израильский форвард победителей Дени Авдия (36 + 8 подборов + 7 передач + 3 перехвата + 1 блок-шот). Он установил личный рекорд результативности.
Дени Авдия в четвертый раз за последний месяц набрал более 30 очков в одном матче.
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