Дени Авдия установил личный рекорд. "Портленд" разгромил "Денвер"

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блйэзерс" разгромил "Денвер Наггетс" 128:109.

Самый результативный игрок матча - израильский форвард победителей Дени Авдия (36 + 8 подборов + 7 передач + 3 перехвата + 1 блок-шот). Он установил личный рекорд результативности.

Дени Авдия в четвертый раз за последний месяц набрал более 30 очков в одном матче.