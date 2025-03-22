Два израильских пловца отстранены из-за нарушений инструкций безопасности
время публикации: 22 марта 2025 г., 10:35 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 10:35
Решением израильской федерации плавания двое спортсменов отстранены от соревнований из-за нарушения инструкций безопасности, сообщает "Исраэль а-Йом".
Томер Шустер и Йонатан Ицхаки отстранены до завершения расследования.
Во время пребывания сборной Израиля в Шотландии они ушли из отеля несмотря на запрет сотрудников безопасности.
В городе в это время проходили антиизраильские акции.
Из-за отстранения Томер Шустер и Йонатан Ицхаки не примут участия в чемпионате Израиля.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 марта 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 марта 2025