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Спорт

Два израильских пловца отстранены из-за нарушений инструкций безопасности

Плавание
Дисквалификация
время публикации: 22 марта 2025 г., 10:35 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 10:35
Два израильских пловца отстранены из-за нарушений инструкций безопасности
AP Photo/Thanassis Stavrakis

Решением израильской федерации плавания двое спортсменов отстранены от соревнований из-за нарушения инструкций безопасности, сообщает "Исраэль а-Йом".

Томер Шустер и Йонатан Ицхаки отстранены до завершения расследования.

Во время пребывания сборной Израиля в Шотландии они ушли из отеля несмотря на запрет сотрудников безопасности.

В городе в это время проходили антиизраильские акции.

Из-за отстранения Томер Шустер и Йонатан Ицхаки не примут участия в чемпионате Израиля.

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