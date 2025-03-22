Два израильских пловца отстранены из-за нарушений инструкций безопасности

Решением израильской федерации плавания двое спортсменов отстранены от соревнований из-за нарушения инструкций безопасности, сообщает "Исраэль а-Йом".

Томер Шустер и Йонатан Ицхаки отстранены до завершения расследования.

Во время пребывания сборной Израиля в Шотландии они ушли из отеля несмотря на запрет сотрудников безопасности.

В городе в это время проходили антиизраильские акции.

Из-за отстранения Томер Шустер и Йонатан Ицхаки не примут участия в чемпионате Израиля.