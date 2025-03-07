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Плавание на 5 км. Чемпионы Израиля Йонатан Ахдут и Офек Адир

Плавание
время публикации: 07 марта 2025 г., 11:06 | последнее обновление: 07 марта 2025 г., 11:06
Плавание на 5 км. Чемпионы Израиля Йонатан Ахдут и Офек Адир
AP Photo/Marko Drobnjakovic

В Эйлате проходит чемпионат Израиля по плаванию на открытой воде.

Чемпионом на дистанции 5 км второй год подряд стал Йонатан Ахдут (Апоэль Иерусалим). Его результат 56 минут 59 секунд.

Чемпионкой на этой дистанции стала Офек Адир (Апоэль Бат-Ям). Она преодолела 5 км за 1 час 3 минуты 36 секунд.

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