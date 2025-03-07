Плавание на 5 км. Чемпионы Израиля Йонатан Ахдут и Офек Адир

В Эйлате проходит чемпионат Израиля по плаванию на открытой воде.

Чемпионом на дистанции 5 км второй год подряд стал Йонатан Ахдут (Апоэль Иерусалим). Его результат 56 минут 59 секунд.

Чемпионкой на этой дистанции стала Офек Адир (Апоэль Бат-Ям). Она преодолела 5 км за 1 час 3 минуты 36 секунд.