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Международный паралимпийский комитет. В Париже 2024 санкций против Израиля не будет

время публикации: 22 мая 2024 г., 12:15 | последнее обновление: 22 мая 2024 г., 12:15
Международный паралимпийский комитет. В Париже 2024 санкций против Израиля не будет
AP Photo/Adrienne Surprenant

Глава Международного паралимпийского комитета сказал, что против Израиля не будут введены санкции во время Парижской паралимпиады, сообщает "Исраэль а-Йом".

Он ответил на многочисленные призывы ввести санкции против израильских спортсменов.

Глава МПК сказал, что случаи Израиля и России нельзя сравнивать.

"Россия и Беларусь нарушили Олимпийскую хартию. Израиль и Палестина этого не делали", - заявил он.

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