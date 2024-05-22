Международный паралимпийский комитет. В Париже 2024 санкций против Израиля не будет

Глава Международного паралимпийского комитета сказал, что против Израиля не будут введены санкции во время Парижской паралимпиады, сообщает "Исраэль а-Йом".

Он ответил на многочисленные призывы ввести санкции против израильских спортсменов.

Глава МПК сказал, что случаи Израиля и России нельзя сравнивать.

"Россия и Беларусь нарушили Олимпийскую хартию. Израиль и Палестина этого не делали", - заявил он.