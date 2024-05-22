Международный паралимпийский комитет. В Париже 2024 санкций против Израиля не будет
время публикации: 22 мая 2024 г., 12:15 | последнее обновление: 22 мая 2024 г., 12:15
Глава Международного паралимпийского комитета сказал, что против Израиля не будут введены санкции во время Парижской паралимпиады, сообщает "Исраэль а-Йом".
Он ответил на многочисленные призывы ввести санкции против израильских спортсменов.
Глава МПК сказал, что случаи Израиля и России нельзя сравнивать.
"Россия и Беларусь нарушили Олимпийскую хартию. Израиль и Палестина этого не делали", - заявил он.
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