x
18 мая 2024
|
последняя новость: 13:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 мая 2024
|
18 мая 2024
|
последняя новость: 13:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Президент Украины отклонил предложение об "олимпийском перемирии"

время публикации: 18 мая 2024 г., 13:04 | последнее обновление: 18 мая 2024 г., 13:04
Президент Украины отклонил предложение об "олимпийском перемирии"
AP Photo/Andrew Кravchenko

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение Эммануэля Макрона об олимпийском перемирии, сообщают французские СМИ.

Он сказал, что "против любого перемирия, которое на руку врагу".

Президент Украины опасается, что россияне могут воспользоваться перемирием для переброски войск и военной техники.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 мая 2024

Конгресс ФИФА. Предложение отстранить Израиль не вынесено на голосование
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 мая 2024

Почта Израиля выпустила серию марок, посвященную участию израильтян в Парижской олимпиаде
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 мая 2024

Матч MLS был прерван из-за появления енота на поле
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 мая 2024

Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу. Рекордные гонорары Усика и Фьюри