Президент Украины отклонил предложение об "олимпийском перемирии"

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение Эммануэля Макрона об олимпийском перемирии, сообщают французские СМИ.

Он сказал, что "против любого перемирия, которое на руку врагу".

Президент Украины опасается, что россияне могут воспользоваться перемирием для переброски войск и военной техники.