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Чемпионат мира по дзюдо в Абу-Даби. Результаты израильтян

время публикации: 19 мая 2024 г., 15:47 | последнее обновление: 19 мая 2024 г., 15:56
Чемпионат мира по дзюдо в Абу-Даби. Результаты израильтян
AP Photo/Lewis Joly

Сегодня в Абу-Даби стартовал чемпионат мира по дзюдо. В первый день израильтяне до схваток за медали не добрались.

Ариэль Шульман (весовая категория до 60 кг) победил кубинца Джонатана Харона. Во второй схватке он проиграл россиянину Аюбу Блиеву.

Ям Вольчак (до 60 кг) в первой схватке победил португальца Родригу Кошту Лопеша. Во втором поединке израильтянин проиграл Луке Мхеидзе (Франция).

Тамар Малька (до 48 кг) в первой схватке проиграла Катрине Эспозито (Мальта).

Шира Ришони (до 48 кг) победила узбечку Халимаджон Курбонову и Асмиту Дей (Индия). В 1/8 финала она проиграла монголке Баасанхуу Бавуудорж, которая позже вышла в финал.

Гефен Примо (до 52 кг) в первой схватке проиграла испанке Ариане Торо Солер.

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