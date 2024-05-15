Чемпионат мира по дзюдо в Абу-Даби. Состав сборной Израиля

С 19 по 23 мая в Абу-Даби состоится чемпионат мира по дзюдо. В нем примут участие 682 спортсмена из 110 стран.

Состав сборной Израиля:

Мужчины

Ям Вольчак, Ариэль Шульман (оба - весовая категория до 60 кг), Таль Фликер, Барух Шмаилов (оба - до 66 кг), Тохар Бутбуль (до 73 кг), Саги Муки (до 81 кг), Ли Кочман (до 90 кг), Петр Пальчик (до 100 кг).

Женщины

Шира Ришони, Тамар Мальк (обе - весовая категория до 48 кг), Гефен Примо (до 52 кг), Тимна Нельсон Леви (до 57 кг), Гили Шарир, Мнбаль Шемеш (обе - до 63 кг), Майя Гошен (до 70 кг).

По решению Федерации дзюдо Израиля и главного тренера женской сборной Израиля Шани Гершко две ведущие дзюдоистки не примут участие в чемпионате мира. Они сосредоточатся на подготовке к олимпиаде.

Чемпионат мира пропустят действующая чемпионка мира Инбар Ланир (весовая категория до 78 кг) и действующая чемпионка Европы Раз Гершко (свыше 78 кг).