x
15 мая 2024
|
последняя новость: 17:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 мая 2024
|
15 мая 2024
|
последняя новость: 17:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат мира по дзюдо в Абу-Даби. Состав сборной Израиля

время публикации: 15 мая 2024 г., 16:11 | последнее обновление: 15 мая 2024 г., 16:11
Чемпионат мира по дзюдо в Абу-Даби. Состав сборной Израиля
AP Photo/Vincent Thian

С 19 по 23 мая в Абу-Даби состоится чемпионат мира по дзюдо. В нем примут участие 682 спортсмена из 110 стран.

Состав сборной Израиля:

Мужчины

Ям Вольчак, Ариэль Шульман (оба - весовая категория до 60 кг), Таль Фликер, Барух Шмаилов (оба - до 66 кг), Тохар Бутбуль (до 73 кг), Саги Муки (до 81 кг), Ли Кочман (до 90 кг), Петр Пальчик (до 100 кг).

Женщины

Шира Ришони, Тамар Мальк (обе - весовая категория до 48 кг), Гефен Примо (до 52 кг), Тимна Нельсон Леви (до 57 кг), Гили Шарир, Мнбаль Шемеш (обе - до 63 кг), Майя Гошен (до 70 кг).

По решению Федерации дзюдо Израиля и главного тренера женской сборной Израиля Шани Гершко две ведущие дзюдоистки не примут участие в чемпионате мира. Они сосредоточатся на подготовке к олимпиаде.

Чемпионат мира пропустят действующая чемпионка мира Инбар Ланир (весовая категория до 78 кг) и действующая чемпионка Европы Раз Гершко (свыше 78 кг).

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 мая 2024

Юниорский и юношеский чемпионат Европы по самбо. Израильтяне завоевали 9 медалей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 мая 2024

Дзюдо. Турнир "Большого шлема". Израильтянин Петр Пальчик завоевал бронзовую медаль
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 мая 2024

Дзюдо. Турнир "Большого шлема" в Казахстане. Израильтянка Гефен Примо завоевала золотую медаль
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 мая 2024

Дзюдо. Впервые в истории израильский судья будет судить поединки олимпиады