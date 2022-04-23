Умер легендарный хоккеист Ги Лефлер

22 апреля на на 71-м году жизни от рака умер легендарный канадский хоккеист Ги Лефлер, сообщает официальный сайт НХЛ.

Ги Лефлер - легенда "Монреваль Канадиенз". Поклонники этого клуба нередко называют "Блондинистого демона" "последним из великих". Он также выступал (несколько сезонов в конце карьеры) за "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Квебек Нордикс".

Ги Лефлер - рекордсмен НХЛ. Он первым забил не менее 50 шайб в шести сезонах подряд, первым забил не менее 50 шайб и набрал не менее 100 очков в шести сезонах подряд.

Ги Лефлер - пятикратный обладатель Кубка Стэнли. Он обладатель многих личных наград Лиги. Трижды Ги Лефлер становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, шесть раз избирался в первую команду всех звезд по итогам сезона, дважды был обладателем "Харт Трофи" (приз игроку, внесшему наибольший вклад в успехи команды в регулярном сезоне), в 1977 году стал обладателем "Конн Смайт Трофи" (приз лучшему игроку плэй-офф).

Ги Лефлер - член Зала хоккейной славы в Торонто, член Зала славы канадского спорта.

В составе сборной Канады он победитель Кубка Канады 1976 года, финалист Кубка Канады 1981 года.

Ги Лефлер - офицер Ордена Канады, рыцарь Национального ордена Квебека.