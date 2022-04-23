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NEWSru.co.il :: Спорт23 апреля 2022 г., 06:45

Впечатляющий финиш "ястребов". "Милуоки" разгромил "Чикаго"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Чикаго Булз - Милуоки Бакс 81:111

Продолжается плэй-офф НБА. "Атланта" одержала первую победу в серии над "Майами" 111:110."Милуоки" разгромил "Чикаго" 111:81.

Атланта Хоукс - Майами Хит 111:110 (счет в серии 1:2)

По 24 очка набрали Тайлер Хирро (Майами) и Тре Янг (Атланта).

После трех четвертей "Майами" вел в счете 85:77. А в последней четверти преимущество увеличилось до 11 очков (91:80). В конце матча хозяева сравняли счет 107:107, а на последней минуте вырвали победу.

Чикаго Булз - Милуоки Бакс 81:111 (1:2)


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