Впечатляющий финиш "ястребов". "Милуоки" разгромил "Чикаго"
Продолжается плэй-офф НБА. "Атланта" одержала первую победу в серии над "Майами" 111:110."Милуоки" разгромил "Чикаго" 111:81.
Атланта Хоукс - Майами Хит 111:110 (счет в серии 1:2)
По 24 очка набрали Тайлер Хирро (Майами) и Тре Янг (Атланта).
После трех четвертей "Майами" вел в счете 85:77. А в последней четверти преимущество увеличилось до 11 очков (91:80). В конце матча хозяева сравняли счет 107:107, а на последней минуте вырвали победу.
Чикаго Булз - Милуоки Бакс 81:111 (1:2)
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// NEWSru.co.il // Спорт // 21 апреля 2022
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