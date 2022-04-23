Впечатляющий финиш "ястребов". "Милуоки" разгромил "Чикаго"

После трех четвертей "Майами" вел в счете 85:77. А в последней четверти преимущество увеличилось до 11 очков (91:80). В конце матча хозяева сравняли счет 107:107, а на последней минуте вырвали победу.

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