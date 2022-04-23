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NEWSru.co.il :: Спорт23 апреля 2022 г., 09:40

Бокс. Максвелл неожиданно проиграл в Ливерпуле

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Бокс. Максвелл неожиданно проиграл в Ливерпуле

В Ливерпуле состоялся бой за вакантный пояс чемпиона мира по боксу в суперлегком весе по версии IBO. Считавшийся явным фаворитом местный боец Сэм Максвелл проиграл техническим нокаутом в девятом раунде мексиканцу Алехандро Менесесу.

Эксперты считают, что фаворит выбрал неправильную тактику на матч.

Соперники часто шли в размен. В четвертом раунде Максвелл оказался на настиле ринга. После этого британец перехватил инициативу. Но в атаках он часто пропускал встречные удары.

В девятом раунде Менесе во второй раз сбил соперника с ног.


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