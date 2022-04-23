НБА. "Финикс" вышел вперед в серии
В третьем матче серии плэй-офф НБА "Финикс Санз" победил "Нью-Орлеан Пеликанз" 114:111.
Счет в серии 2:1 в пользу "Санз".
После первой четверти 29:28 в пользу "пеликанов". В дальнейшем в счете вел фаворит. После второй четверти 59:48, третьей - 81:79.
Лидеры "Пеликанз" Брендон Ингрем и Си Джей Макколлум набрали 64 (34 + 30) очка.
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