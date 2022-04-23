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NEWSru.co.il :: Спорт23 апреля 2022 г., 08:03

НБА. "Финикс" вышел вперед в серии

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НБА. "Финикс" вышел вперед в серии

В третьем матче серии плэй-офф НБА "Финикс Санз" победил "Нью-Орлеан Пеликанз" 114:111.

Счет в серии 2:1 в пользу "Санз".

После первой четверти 29:28 в пользу "пеликанов". В дальнейшем в счете вел фаворит. После второй четверти 59:48, третьей - 81:79.

Лидеры "Пеликанз" Брендон Ингрем и Си Джей Макколлум набрали 64 (34 + 30) очка.


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