Художественная гимнастика. Этап Кубка мира в Баку. В многоборье победила итальянка, израильтянка на четвертом месте
В Баку проходит четвертый (всего пять) этап Кубка мира по художественной гимнастике. В индивидуальном многоборье победила итальянка София Раффаэли.
Второе место заняла болгарка Боряна Калейн.
Бронзовую медаль завоевал итальянка Милена Балдассарри.
Израильтянка Дарья Атаманов заняла четвертое место.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 17 апреля 2022
Художественная гимнастика. Результаты этапа Кубка мира в Ташкенте
Художественная гимнастика. Результаты этапа Кубка мира в Ташкенте
// NEWSru.co.il // Спорт // 17 апреля 2022
Художественная гимнастика. Результаты Кубка мира в Ташкенте
Художественная гимнастика. Результаты Кубка мира в Ташкенте
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 апреля 2022
Художественная гимнастика. Этап Кубка мира в Софии. Болгарки завоевали две золотые медали
Художественная гимнастика. Этап Кубка мира в Софии. Болгарки завоевали две золотые медали
// NEWSru.co.il // Спорт // 04 апреля 2022
Линой Ашрам объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры
Линой Ашрам объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры