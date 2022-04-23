Иерусалим:
19 - 28°
Тель-Авив:
16 - 22°
Эйлат:
21 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт23 апреля 2022 г., 17:18

Художественная гимнастика. Этап Кубка мира в Баку. В многоборье победила итальянка, израильтянка на четвертом месте

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Дарья Атаманов

В Баку проходит четвертый (всего пять) этап Кубка мира по художественной гимнастике. В индивидуальном многоборье победила итальянка София Раффаэли.

Второе место заняла болгарка Боряна Калейн.

Бронзовую медаль завоевал итальянка Милена Балдассарри.

Израильтянка Дарья Атаманов заняла четвертое место.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 17 апреля 2022
Художественная гимнастика. Результаты этапа Кубка мира в Ташкенте
// NEWSru.co.il // Спорт // 17 апреля 2022
Художественная гимнастика. Результаты Кубка мира в Ташкенте
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 апреля 2022
Художественная гимнастика. Этап Кубка мира в Софии. Болгарки завоевали две золотые медали
// NEWSru.co.il // Спорт // 04 апреля 2022
Линой Ашрам объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:18 Художественная гимнастика. Этап Кубка мира в Баку. В многоборье победила итальянка, израильтянка на четвертом месте
16:58 Криштиану Роналду забил. Бруно Фернандеш не реализовал пенальти. "Красные дьяволы" проиграли "Арсеналу"
09:40 Бокс. Максвелл неожиданно проиграл в Ливерпуле
08:03 НБА. "Финикс" вышел вперед в серии
07:52 Умер известный советский футболист, олимпийский призер
07:37 "Ювентус" и "Атлетико" вылетели. В финале Юношеской лиги чемпионов сыграют "Бенфика" и "Зальцбург"
07:21 "Барселона" забила пять мячей в полуфинале женской Лиги чемпионов
07:03 Умер легендарный хоккеист Ги Лефлер
06:45 Впечатляющий финиш "ястребов". "Милуоки" разгромил "Чикаго"
06:28 "Вольфсбург" забил пять мячей за 37 минут. Хет-трик Крузе
Загрузка...