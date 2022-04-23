Криштиану Роналду забил. Бруно Фернандеш не реализовал пенальти. "Красные дьяволы" проиграли "Арсеналу"
В матче тридцать четвертого тура чемпионата Англии "Арсенал" победил "Манчестер Юнайтед" 3:1. "Канониры" поднялись на четвертое место, а "красные дьяволы" занимают шестое, отставая от зоны Лиги чемпионов на шесть очков.
"Канониры" забили быстрый гол. Затем "Манчестер Юнайтед" упустил множество моментов и пропустил второй. Криштиану Роналду сократил отставание. Во втором тайме острых моментов было поменьше. Гости могли отыграться и не реализовали пенальти.
На третьей минуте последовал навес. Два центральных защитника исполняли малопонятные па и не смогли внести мяч. Сака пробил в дальний угол. Вратарь мяч парировал. Нуну Тавареш добил мяч в сетку 1:0.
На 6-й минуте Криштиану Роналду сделал передачу. Эланга пробил в угол. Рэмсдэйл парировал мяч. На 11-й минуте Вратарь "канониров" неудачно ввел мяч в игру, но Бруну Фернандеш не сумел воспользоваться подарком. На 24-й минуте Далот пробил метров с 18 - мяч попал в перекладину ворот хозяев.
На 27-й минуте Нкетиа забил, но гол не был засчитан. Не прошло и минуты Сака вышел один на один 2:0.
На 34-й минуте Матич забросил мяч в штрафную. Криштиану Роналду отправил мяч под перекладину 2:1.
На 57-й минуте Бруну Фернандеш не реализовал пенальти. Мяч попал в штангу. На 60-й минуте Криштиану Роналду забил, но сделал это из офсайда.
На 70-й минуте Джака пробил издали 3:1.
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