Умер легендарный аргентинский вратарь, участник чемпионата мира

20 апреля на 81-м году жизни умер легендарный аргентинский вратарь Уго Орландо Гатти, сообщают аргентинские СМИ.

Голкипер, известный как "Бешеный" (Эль Локо), рекордсмен чемпионатов Аргентины по количеству сыгранных матчей - 765.

Он защищал ворота команд "Атланта" (Буэнос-Айрес), "Ривер Плейт" (Буэнос Айрес), "Химнасия и Эсгрима", "Унион Санта-Фе", "Бока Хуниорс" (двукратный чемпион Аргентины, двукратный обладатель Кубка Либертадорес, обладатель Межконтинентального кубка 1977 года).

Уго Орландо Гатти - участник чемпионата мира 1966 года.

Он выделялся необычной манерой игры (часто выходил за пределы штрафной, играя как либеро) и умением отражать пенальти. Вместе с Убальдо Фильолом рекордсмен чемпионата Аргентины - 26 отраженных 11-метровых.