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Чемпионат Европы по велотреку. Израильтянин Михаил Яковлев завоевал серебряную медаль

Велоспорт
время публикации: 16 февраля 2025 г., 07:05 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 07:12
Чемпионат Европы по велотреку. Израильтянин Михаил Яковлев завоевал серебряную медаль
AP Photo/Ricardo Mazalan

В Бельгии продолжается чемпионат Европы по велотреку. Израильтянин Михаил Яуовлев завоевал серебряную медаль в спринте.

В полуфинале он победил француза Райана Хелаля.

В финале Михаил проиграл пятикратному олимпийскому чемпиону голландцу Гарри Лаврейзену.

Михаил Яковлев - бронзовый призер чемпионата мира 2021 года в Кейрине, трехкратный медалист чемпионатов Европы в спринте, олимпийский рекордсмен в спринте.

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