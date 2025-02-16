Чемпионат Европы по велотреку. Израильтянин Михаил Яковлев завоевал серебряную медаль
время публикации: 16 февраля 2025 г., 07:05 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 07:12
В Бельгии продолжается чемпионат Европы по велотреку. Израильтянин Михаил Яуовлев завоевал серебряную медаль в спринте.
В полуфинале он победил француза Райана Хелаля.
В финале Михаил проиграл пятикратному олимпийскому чемпиону голландцу Гарри Лаврейзену.
Михаил Яковлев - бронзовый призер чемпионата мира 2021 года в Кейрине, трехкратный медалист чемпионатов Европы в спринте, олимпийский рекордсмен в спринте.
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