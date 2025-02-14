Чемпионат Европы по велотреку. В гонке по очкам израильтянин занял 12-е место

В Бельгии проходит чемпионат Европы по велотреку. В гонке по очкам чемпионом стал португалец Юрий Лейтан, чемпион и серебряный призер Парижской олимпиады.

На втором месте голландец Янн Доренбос, на третьем - бельгиец Яспер де Бейст.

Израильтянин Алон Йогев занял 12-е место.

Украинец Георгий Чижиков занял 20-е место.